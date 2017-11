Trump: Hillary Clinton es la peor perdedora de todos los tiempos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó este sábado a Hillary Clinton como la “peor perdedora de todos los tiempos”, después de que su rival demócrata en las elecciones de 2016 le acusara de no aceptar ninguna responsabilidad por las acusaciones de abuso sexual hechas por varias mujeres en su contra.

“La deshonesta Hillary Clinton es la peor (y la mayor) perdedora de todos los tiempos. Ella simplemente no puede parar, lo que es tan bueno para el Partido Republicano. Hillary, sigue con tu vida e inténtalo de nuevo en tres años”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter, en alusión a las elecciones presidenciales de 2020.

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years!

