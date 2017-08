Trump indulta a polémico exalguacil antiinmigrantes Joe Arpaio

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes un indulto al polémico alguacil Joe Arpaio quien había sido condenado por su insistencia en cazar inmigrantes indocumentados.

“El alguacil Joe Arpaio tiene 85 años, y tras más de cincuenta años de admirable servicio a la nación, es un candidato digno de un perdón presidencial”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

La decisión inmediatamente provocó reacciones negativas de la oposición demócrata y activistas, que acusaron a Trump atizar las divisiones en el país.

La presidencia justificó que la “vida y carrera de Arpaio, que comenzó a los 18 años cuando se hizo voluntario del ejército al principio de la Guerra de Corea, encarna al servicio público desinteresado”.

El alguacil fue condenado a finales de julio por haber violado el mandato de un juez federal que prohibió sus patrullas discriminatorias.

I am humbled and incredibly grateful to President Trump. I look fwd to putting this chapter behind me and helping to #MAGA

— Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) 26 de agosto de 2017