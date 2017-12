Trump niega ver de cuatro a ocho horas diarias de TV, como dice NYT

“¡Falso!”: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con fuerza el lunes en Twitter a un artículo del New York Times que describe su vida en la Casa Blanca diciendo, entre otras cosas, que mira televisión cuatro horas diarias, y a veces el doble.

“Otra historia falsa, esta vez en el fallido @nytimes, de que veo 4-8 horas de televisión al día”, tuiteó el mandatario.

“¡Falso!”, señaló, y agregó que “rara vez o nunca” mira las cadenas CNN o MSNBC, a las que catalogó de “fake news”.

El presidente precisó que “nunca” mira el programa “CNN Tonight”, conducido por Don Lemon, recordando que una vez lo llamó el “hombre más tonto de la televisión”.

Another false story, this time in the Failing @nytimes, that I watch 4-8 hours of television a day – Wrong! Also, I seldom, if ever, watch CNN or MSNBC, both of which I consider Fake News. I never watch Don Lemon, who I once called the “dumbest man on television!” Bad Reporting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de diciembre de 2017