Trump ofrece apoyo al pueblo mexicano tras fuerte sismo en Ciudad de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó este martes su apoyo al pueblo mexicano tras el fuerte terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que ha sacudido la capital de México.

“Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes”, dijo el mandatario en un breve comentario en su cuenta de la red social Twitter, al poco tiempo de conocerse la catástrofe.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017