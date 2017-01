Trump y Peña Nieto se enfrentan por amenazas de impuestos para construir muro fronterizo

Presidente de México Enrique Peña Nieto y electo presidente de EE. UU. Donald Trump. / Foto: AFP

El electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuvieron hoy un nuevo cruce de señalamientos por la construcción de un muro en la frontera de los dos países.

Trump dijo que una vez asuma la presidencia comenzará a construir un muro con México para frenar la inmigración ilegal y anunció que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos.

“No es una cerca. Es un muro“, precisó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días.

“No quiero esperar un año o un año y medio” a que finalicen mis negociaciones con México para empezarlo, añadió. “México pagará por él (…) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago“, indicó.

“Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen tan astutos“, sostuvo Trump.

Sobre esto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó hoy los intentos de “influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o amenazas“.

“Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México”, a fin de que “siga siendo un destino confiable y atractivo“, señaló al clausurar la reunión de embajadores y cónsules mexicanos en todo el mundo.

“Deben existir reglas claras para que continúe el flujo de capitales en la región. Rechazamos cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o en amenazas“, añadió Peña Nieto en medio de la ovación de los diplomáticos.

Las presiones que el presidente electo de Estados Unidos ha lanzado a las automotrices provocaron que la semana pasada la compañía Ford anunciara la cancelación de una inversión de 1.600 millones de dólares en la planta de San Luis Potosí, centro-norte de México.

Al delinear los objetivos de la negociación que entablará con la Administración de Trump a partir del 20 de enero, Peña Nieto también se pronunció a favor de alcanzar acuerdos para proteger los empleos actuales, crear nuevas fuentes de trabajo y mejorar los salarios.

“La complementariedad de los procesos productivos entre los tres países que integramos la región del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) es una de nuestras mayores fortalezas“, aseguró.

Por ello, prometió trabajar para que continúe “el esquema de libre comercio y la integración productiva entre los tres países del TLC (México, EE.UU. y Canadá), así como para fortalecer la competitividad de América del Norte con pleno respeto a las reglas de comercio internacional“.

El presidente defendió la modernización del acuerdo comercial de la región, que Trump quiere renegociar al considerar que destruye la industria y los empleos de su país, “para incluir nuevos sectores: telecomunicaciones, energía y comercio electrónico“.

“Negociaremos con seguridad en nuestras fortalezas y con sentido práctico, promoviendo siempre los intereses de México y de los mexicanos“, afirmó Peña Nieto, quien admitió el desafío que representa la nueva era en la relación con EE.UU.

“El mundo verá en México a un país que, con audacia y pragmatismo, privilegia el diálogo y el entendimiento para lograr beneficios concretos para los mexicanos“, apuntó tras reconocer “algunas diferencias” con Trump, entre ellas la “construcción de un muro que México, por supuesto, no pagará“, reiteró.

Por RCN Radio con EFE y AFP