Trump pone en peligro los lazos con Catar, un aliado clave

Con una serie de tuits en la mañana del martes, Donald Trump provocó una profunda crisis en las relaciones de Estados Unidos con Catar, e hizo que surgieran dudas sobre el futuro de la mayor base estadounidense en Medio Oriente.

Trump acusó públicamente a Catar, tradicional aliado de Estados Unidos, de financiar el extremismo islámico, respaldando de forma tácita el bloqueo que Arabia Saudita y sus aliados impusieron al Emirato, cerca de cuya capital (Doha) Estados Unidos tiene la base de Al Udeid, donde están desplegados 10.000 militares.

Esta base es también el cuartel general de las fuerzas especiales estadounidenses y la mayor base aérea de la región, dos componentes vitales de las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán, Siria e Irak.

Los comentarios de Trump llegaron luego de que Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Egipto y las Maldivas rompieron relaciones diplomáticas y comerciales con su pequeño vecino, acusándolo de “apoyar el terrorismo”.

Trump parecía querer que le reconocieran parte del crédito por esta decisión: “Durante mi reciente viaje a Medio Oriente afirmé que el financiamiento de la ideología radical debía cesar. Los dirigentes apuntaron a Catar – ¡y miren!“, escribió.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar – look!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de junio de 2017