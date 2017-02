Trump recibe plan de paz para Ucrania, según NY Times

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Foto AFP

El abogado personal del presidente Donald Trump entregó a uno de los colaboradores más cercanos del presidente estadounidense un plan de paz para Ucrania, elaborado por personas que no pertenecen al círculo diplomático, informó el domingo el diario The New York Times.

De acuerdo con el periódico neoyorquino, Michael Cohen –letrado y hombre de confianza de Trump– entregó el proyecto de paz a Michael Flynn, que el lunes pasado dimitió como consejero de Seguridad Nacional del mandatario republicano.

El diario afirmó que el documento fue redactado por Cohen, Felix Sater –empresario que ayudó a Trump a cerrar negocios en Rusia– y el diputado ucraniano Andrii Artemenko, quien “dice tener pruebas de corrupción del presidente ucraniano Petro Porochenko”.

El Times señaló además que asesores del presidente ruso Vladimir Putin alentaron a Artemenko a implicarse en este plan de paz.

El documento apunta a la posibilidad de levantar las sanciones contra Rusia si Moscú saca a sus tropas del este de Ucrania.

“Los ucranianos decidirían en un referéndum si Crimea, el territorio ucraniano invadido por Rusia en 2014, será cedida a Rusia por un período de 50 o 100 años“, desveló el diario.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó este lunes estar al corriente de este plan. “¿Cómo puede Rusia pagar por una concesión a término de su propia región? La misma pregunta es absurda”, dijo a la prensa.

Los miembros del Partido Radical en el Parlamento ucraniano –al que pertenece Artemenko– se reunieron el lunes para decidir si lo expulsan tras las revelaciones.

“Mucha gente dirá que soy un agente ruso, un agente estadounidense, un agente de la CIA”, declaró el diputado ucraniano al diario. “¿Pero cómo podemos encontrar una buena solución si nuestros países no se hablan?”, inquirió.

Ucrania vive desde hace tres años una guerra que ha provocado 10.000 muertos entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos que, según Kiev y otros países de Occidente, reciben apoyo militar de Rusia –acusaciones que Moscú rechaza–.

The New York Times informó hace un tiempo que algunas personas del equipo de Trump estuvieron en contacto con las autoridades rusas durante el proceso electoral estadounidense.

Trump y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, han desmentido categóricamente las informaciones del diario neoyorquino.

Las agencias de inteligencia estadounidenses confirmaron además a finales del año pasado que Rusia se había inmiscuido en la campaña presidencial, robando correos electrónicos del Partido Demócrata para perjudicar a la candidata Hillary Clinton y favorecer la elección de Trump.

Moscú ha negado una y otra vez estas acusaciones.

Trump de su lado refutó el jueves pasado cualquier conspiración entre sus colaboradores y Rusia.

Por: AFP