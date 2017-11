Trump reenvía tuits con videos antimusulmanes y recibe críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reenvió este miércoles videos con contenido antimusulmán publicados en Twitter por un grupo británico de extrema derecha, despertando la indignación en Reino Unido, incluida la primer ministra Theresa May.

Los videos, publicados por Jayda Fransen, vicepresidenta de Britain First (Gran Bretaña Primero), muestran a unos supuestos musulmanes en actitudes agresivas, bajo títulos como “inmigrante musulmán golpea a chico holandés con muletas” o describe a una mafia islamista que empuja a un adolescente desde un techo.

En un tercer video otro presunto musulmán derriba y destruye una estatua de la Virgen María, una grabación que está en YouTube desde 2013 y viene descrita como la destrucción de un ícono por parte de un yihadista en Siria.

Britain First, creado en 2011 y conocido por montar piquetes afuera de las mezquitas, ha fracasado en varias elecciones en Reino Unido y para el Parlamento Europeo.

En tanto, Fransen fue declarada culpable el año pasado por el delito de odio después insultar a una mujer musulmana que usaba un hijab.

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP

— Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017