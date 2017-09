Trump retira invitación para visitar la Casa Blanca a una estrella de la NBA

Donald Trump anunció este sábado que no invitará a la Casa Blanca a los Golden States Warriors, campeones de la NBA, varias de cuyas estrellas anunciaron que boicotearían esa visita para protestar contra el presidente estadounidense.

La tradición establece que el presidente de Estados Unidos reciba al equipo campeón de uno de los deportes profesionales más populares (básquetbol, fútbol americano o béisbol) en las semanas o meses siguientes a la obtención del título.

“Ir a la Casa Blanca está considerado un gran honor para un equipo. Stephen Curry duda, entonces se retira la invitación”, declaró el presidente estadounidense en un mensaje en Twitter.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017