Trump revoca permiso para importar trofeos de elefantes a espera de revisión

El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó la decisión de su Gobierno de levantar la prohibición de importar trofeos de elefantes cazados en Zimbabue y Zambia a la espera de una revisión a fondo del asunto.

El levantamiento de esa prohibición, impuesta en 2014 bajo el mandato del expresidente Barack Obama, fue anunciado este jueves por el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de EE.UU., que detalló que comenzaría a emitir permisos para “la importación de trofeos de caza de elefantes” cazados en Zimbabue y Zambia entre enero de 2016 y diciembre de 2018.

Sin embargo, tras las críticas de conservacionistas y organizaciones de defensa de los animales Humane Society, Trump dijo a través de Twitter que esa prohibición seguirá vigente mientras él “revisa todos los datos de conservación”.

Put big game trophy decision on hold until such time as I review all conservation facts. Under study for years. Will update soon with Secretary Zinke. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de noviembre de 2017