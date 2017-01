Turquía lanza un gran operativo para encontrar al autor del atentado del Año Nuevo

Las autoridades turcas lanzaron un inmenso despliegue policial para intentar capturar al autor del atentado contra una discoteca de Estambul, que dejó 39 muertos, incluyendo muchos extranjeros que celebraban el Año Nuevo.

El ataque, ocurrido a pocas horas del Año Nuevo, golpeó al país que en 2016 ya había sufrido una ola de atentados atribuidos grupo Estado Islámico (EI) y a rebeldes kurdos, un golpe de estado fallido y la represión posterior.

El asaltante abatió a un policía y a un civil que se encontraban delante de la discoteca, el exclusivo club Reina, informó el gobernador de la ciudad, Vasip Sahin.

Después comenzó a disparar contra las cerca de 700 personas que se encontraban en el lugar.

La televisión NTV afirmó que el atacante había disparado entre 120 y 180 veces durante unos siete minutos sembrando el pánico, lo que hizo que incluso algunas personas se lanzaran a las gélidas aguas del estrecho del Bósforo para escapar a la matanza.

El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que la matanza buscaba sembrar el caos, pero prometió que el país no se doblegará ante la amenaza.

Según el último balance provisional de las autoridades, 39 personas murieron, de los cuales al menos la mitad eran extranjeras, y 65 resultaron heridas en este ataque que aún no ha sido reivindicado y que el gobierno de momento no ha atribuido a ningún grupo en particular.

Durante el día, varios ministerios de Relaciones Exteriores de distintos países fueron informando las identidades de las víctimas.

Entre los fallecidos hay un ciudadano turco con nacionalidad belga, tres jordanos, tres libaneses, una joven árabe-israelí, tres iraquíes, dos indios, un kuwaití, un libio y dos marroquíes.

Un tunecino y su esposa, que tenía además la nacionalidad francesa, también se encuentran entre las víctimas mortales.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, informó que una ciudadana de su país falleció en el ataque.

El consulado de Riad en Estambul informó que hay varias víctimas sauditas, pero no entregó cifras.

El primer ministro turco Binali Yildirim no indicó si los investigadores estaban privilegiando alguna hipótesis, pero señaló que las pesquisas estaban siendo “muy minuciosas” para identificar al agresor.

“Las operaciones de búsqueda del terrorista están todavía en curso. Espero que sea capturado rápidamente”, declaró el ministro del Interior, Suleyman Soylu.