Un hombre armado murió tras tiroteo en hospital de Nueva York

Un hombre armado que abrió fuego el viernes en un hospital del Bronx, en la ciudad de Nueva York, hiriendo a varias personas, fue encontrado muerto, informó un portavoz de la policía.

“Muchas personas fueron alcanzadas”, dijo el portavoz, sin precisar cuántas estaban heridas o la gravedad de sus lesiones.

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 30 de junio de 2017