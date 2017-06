Unas 100 personas sepultadas por deslizamiento de terreno en China

Unas 100 personas quedaron sepultadas por un deslizamiento de terreno este sábado en un pueblo de la provincia de Sichuan en el suroeste de China, anunció la agencia estatal China Nueva.

Unas 40 casas de la localidad de Xinmo fueron cubiertas por el alud de tierra que se desmoronó por la ladera de una montaña adyacente afectando además el curso de un río, indicó Xinhua, que cita a responsables locales.

Una operación de socorro en respuesta a este “catastrófico desastre geológico de primera categoría” estaba en curso, precisó la fuente, agregando que de momento se desconoce la dimensión exacta de la tragedia.

Happening NOW: Search and rescue ongoing for over 100 villagers buried after rain-triggered mountain collapse in Maoxian, Sichuan pic.twitter.com/wXgIxUhQHs

— People’s Daily,China (@PDChina) 24 de junio de 2017