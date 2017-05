Unicef: 535 millones de niños afectados por desastres naturales y violencia

Unos 535 millones de niños, es decir la cuarta parte de la población infantil del mundo, se vieron afectados por desastres naturales, conflictos armados, violencia y crisis en 2016, advirtió este miércoles el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

El organismo lanzó esta alerta en el marco de una reunión internacional, denominada Plataforma para la Reducción de Riesgos de Desastres, que se realiza en el balneario mexicano de Cancún.

“Es esencial que los países sepan cómo evaluar los riesgos a los que se enfrentan los niños en casos de desastres para poder desarrollar programas que fortalezcan la capacidad de recuperación”, señaló en un comunicado Christian Skoo, representante de Unicef en México.

Children are the most vulnerable to disasters. Their voices MUST be heard. #MexicoGP2017 #RiskReduction https://t.co/OY7jF8vP6K pic.twitter.com/it6SPPreY9

— UNICEF (@UNICEF) 24 de mayo de 2017