Unión Europea no reconoce declaración de independencia de Cataluña

“Para la UE, nada cambia”, resumió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras la declaración de independencia de Cataluña, expresando su apoyo a Madrid, su “único interlocutor” pero advirtiéndole de nuevo contra el uso de la fuerza. Catalunya. Independencia. Oct 27. Una publicación compartida de keycabana (@keycabana) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 2:27 PDT La mayoría independentista del parlamento catalán proclamó este viernes unilateralmente la independencia de Cataluña, poniendo fin a casi un mes de incertidumbre tras el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre pese a la suspensión de la justicia española. Y, en su declaración solemne, llamó “a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para parar la violación de derechos civiles y políticos en curso y hacer seguimiento del proceso negociador con el Estado español”. Pero, como era de esperar, ni las instituciones europeas ni países del bloque, como Francia, Alemania o Reino Unido, reconocieron esa declaración. “La soberanía y la integridad territorial de España son y seguirán siendo inviolables”, dijo un portavoz de Berlín. A pesar de los llamados a la “mediación” por parte de las autoridades catalanas, la UE ha rechazado siempre cualquier intervención, limitándose a llamar al “diálogo” y considerar que la solución a este “problema interno” de España pasa por el marco legal español. La declaración de independencia es “contraria” al Estado de derecho y a la Constitución española que “son parte del ordenamiento legal de la UE”, apuntó el jefe de la Eurocámara, Antonio Tajani, quien urgió a volver a la legalidad como “base para el diálogo”. – ‘La fuerza del argumento’ –

La declaración de autodeterminación tuvo lugar mientras se desarrollaba un debate en el Senado español sobre las propuestas de Madrid para intervenir la autonomía de Cataluña, entre ellas la destitución de su gobierno, y que fueron aprobadas por una amplia mayoría. El Gobierno español de Mariano Rajoy recibió un fuerte espaldarazo de parte del presidente francés, Emmanuel Macron, quien, desde la Guayana Francesa, le reiteró todo su “apoyo” para “hacer respetar el Estado de derecho en España”. Aunque el apoyo de la UE a Madrid ha sido firme desde la convocatoria del referéndum, la actuación policial de ese día incautando urnas y cargando contra la población le valieron un toque de atención y llamados al diálogo. “Espero que el gobierno español favorezca la fuerza del argumento, no el argumento de la fuerza”, reiteró este viernes Tusk. Este miembro de una minoría étnica en Polonia había reconocido recientemente saber qué se siente al recibir golpes de la policía. El primer ministro belga, Charles Michel, que gobierna en coalición con separatistas flamencos, llamó por su parte a una “solución pacífica” con “respeto al orden nacional e internacional” y al “diálogo” como única herramienta para resolver una crisis política. AFP