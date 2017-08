Varias personas apuñaladas en ciudad finlandesa de Turku, detienen a sospechoso

Varias personas fueron apuñaladas en la ciudad finlandesa de Turku y un sospechoso fue detenido, anunció el viernes la policía de Finlandia.

“La policía disparó a las piernas del supuesto autor del crimen. La persona fue detenida. Se recomienda evitar el centro de Turku”, escribió la policía en Twitter, sin mencionar el número de víctimas.

“El gobierno sigue de cerca la situación en Turku y la operación que está llevando a cabo la policía”, tuiteó Juha Sippilä, jefe del gobierno filandés, antes de una reunión prevista de su ejecutivo.

