Un auto atropelló a varias personas cerca del Museo de Historia Natural de Londres

Un vehículo ha atropellado hoy a varios peatones causando heridas a algunos de ellos, cerca del museo de Historia Natural de Londres, informó la Policía metropolitana, que no ha confirmado aún si se trata de una acción terrorista.

Some people already claiming that this incident in #london is fake news…really? I think this looks pretty real #naturalhistorymuseum pic.twitter.com/q8nnE65Ppf

— George Cole (@acreativegent) 7 de octubre de 2017