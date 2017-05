Vehículo que embistió transeúntes en Times Square deja una persona muerta y 13 más heridas

Al menos una persona murió y otras trece resultaron heridas en Times Square al ser atropelladas por un automóvil que entró en esa plaza de Nueva York a gran velocidad, según informes oficiales y testigos.

Uno de los testigos, Hamid el Hamed, dijo que el vehículo entró a la plaza a gran velocidad, desde el lado sur de la ciudad, y arrolló a varias personas antes de chocar contra un poste.

Informes oficiales indican que han resultado heridas al menos trece personas, mientras que otras fuentes han señalado a canales locales que entre las víctimas hay un fallecido.

Vehículo que atropelló a varios transeúntes / Foto AFP

Según los reportes el hombre que aparece en esta imagen sería el conductor del vehículo que habría sido detenido ya por las autoridades.

The arrest of the Times Square Driver pic.twitter.com/ukfvP4PjbH

Driver plows into pedestrians in #timessquare thank God for #NYC finest #FDNY pic.twitter.com/ZXPdXj8UMR

— Marc Palladino (@marc_palladino) 18 de mayo de 2017