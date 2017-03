Wall Street sube a niveles récord tras discurso de Trump

A street sign is seen near the New York Stock Exchange in New York on February 16, 2017. Wall Street stocks finished mixed Thursday as a five-day streak of record highs finally began to show signs of fatigue. / AFP PHOTO / Bryan R. Smith

Wall Street se disparó este miércoles a niveles récord luego de que el mercado acogiera bien el discurso del martes del presidente estadounidense Donald Trump. El índice industrial Dow Jones superó a primera hora los 21.000 puntos por primera vez en su historia y al promediar la jornada estaba en 21.070,86. El índice tecnológico Nasdaq subía 1,11% a 5.890,08 y el S&P 500 ganaba 1,23% a 2.392,83 unidades. En un discurso ante el Congreso, Trump se mostró algo más “conciliador” que antes y reiteró sus promesas en materia de política económica, dijeron analistas. También señalaron que el buen humor del mercado se nutrió del anuncio de una inesperada aceleración del crecimiento de la actividad manufacturera de China en febrero e indicadores también positivos de la economía de Europa. Por: AFP