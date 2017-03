Yerno de Donald Trump se habría reunido con embajador ruso 

Ivanka Trump and Jared Kushner arrive for a joint press conference by US President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu in the East Room of the White House on February 15, 2017 in Washington, DC. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN

El yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, se habría reunido con el embajador Ruso Sergey Kislyak en una de las torres del presidente de los Estados Unidos, según informó el portal de noticias The New Yorker. Según el informativo, la reunión se dio en la torre Trump durante la transición de gobierno y asegura, también, que se trataron temas como la línea de comunicaciones de ambas potencias. Aseguran también que preguntaron a voceros de la Casa Blanca sobre esta reunión y que la respuesta fue que no se han vuelto a realizar este tipo de reuniones y que se llevó a cabo como muchas otras entre funcionarios. Ante esto, la Casa Blanca también afirmó que Jared Kushner no se volvió a reunir con el embajador ruso Sergey Kislyak después de su encuentro en la torre de Donald Trump.