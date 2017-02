A seis aumentó la cifra de niños Wayúu muertos por desnutrición en 2017

Foto / Javier Rojas - Fundación Wayuu Shipia Wayuu.

No paran las muertes por desnutrición de niños Wayúu, en las últimas horas un bebé de 14 meses de edad que fue auxiliado por la Policía, falleció en San Juan del César en el departamento de La Guajira y la cifra de menores que pierden la vida por hambre aumentó a seis.

Referente al reciente caso, la abuela del menor dijo que, “El niño ya no tenía fuerza ni para tomar suero, además, el papá no tenía dinero ni para llevarlo al médico, yo he hecho lo posible por salvar a mis nietos”.

Por su parte las autoridades iniciaron un acompañamieto a la familia del menor fallecido ya que otros 4 menores, hermanos del bebé que murió, están en riesgo.

Pese a los esfuerzos del Gobierno continúa una difícil situación en esa parte del país, en donde la falta de recursos y el déficit del acceso al agua potable aumentan los índices de mortalidad.