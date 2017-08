De cada 10 desaparecidos en Colombia, 4 son niños: Senador Jimmy Chamorro

Senador Jimmy Chamorro// Tomada de Facebook

Desde Cartagena, el congresista pidió buscar, de manera preferencial, a los niños menores de edad antes que a los adultos.

Con un conflicto armado menos en Colombia, se creía que el número de desaparecidos forzosos vendría en descenso. Sin embargo, el senador Jimmy Chamorro advirtió que la cifra sigue creciendo; este año se reportan más 1.900 casos, en especial cuando se trata de niños, quienes aseguró siguen siendo víctimas de reclutamiento por parte de bandas criminales.

“Esa es una situación que nos tiene altamente preocupados porque a través de comunicaciones engañosas de redes sociales, a través del contacto que están teniendo con niños y con niñas, literalmente, bandas criminales dedicadas a la trata de blancas están reclutando menores”, expuso Chamorro.

El congresista añadió que no se puede considerar en ninguna circunstancia el reclutamiento de menores como voluntario, explicó que un niño o una niña no tiene la capacidad psicológica de asumir una responsabilidad de esa naturaleza, “quién es responsable, es quien lo recluta, no el reclutado en el caso de los menores de edad”.

Agregó que el 60% de los niños desaparecidos están en la clasificación sin información, “no tenemos idea sobre porqué se los llevaron, no tenemos idea quienes se lo llevaron, no sabemos si están vivos, no sabemos si están fuera o dentro del país. Los padres no saben dónde están sus hijos”.

El secuestro aún no se puede descartar como una causa de desaparición, por esta razón el senador Chamorro pidió a las autoridades crear un bloque de búsqueda efectivo que permita con la ubicación de los menores, y agregó que no hay una articulación entre el Bienestar Familiar, la Policía, Migración Colombia, para combatir ese flagelo.