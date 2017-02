105 mil millones invertidos con recursos de regalías en el Meta, tienen irregularidades según nuevo informe de la Contraloría

La Contraloría General de la República encontró 42 hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $105 mil millones de pesos, en las auditorías que realizó en el segundo semestre de 2016 sobre el manejo de recursos recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento Meta, específicamente en Llanopetrol, el Municipio de Puerto Gaitán, la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y la Gobernación.

Según los hallazgos en la Gobernación del Meta se establecieron 13 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $36.991 millones, siendo los más representativos 5 por valor de $27.385 millones en los sectores de Educación, Salud y Protección Social, y Vivienda Ciudad y Territorio.

Salud y protección Social – Se determinaron 3 hallazgos representativos con presunta incidencia fiscal por valor de $14.898 millones, de los cuales $9.828 millones de pesos corresponden al mejoramiento y diseño de nuevas áreas de infraestructura hospitalaria en el centro de atención de los Municipios de La Uribe y Restrepo.

En el Centro Médico de La Uribe se detectó una conexión directa del alumbrado a través de cables sin ningún tipo de regulación, al igual que filtraciones en el techo del área administrativa, generando empozamiento de aguas en la estructura interna.

También existen cielos rasos dilatados y con fisuras, lo que deja ver las deficiencias de tipo constructivo de las instalaciones.

El grupo auditor evidenció que, a la fecha de la auditoría, el centro médico de La Uribe no se encontraba en funcionamiento, quebrantando el principio de bienestar común establecido en la Constitución Política al no generar mejoramiento de la calidad de vida de la población conforme se establecía en el proyecto.

Así mismo, el Departamento del Meta dispuso de recursos de regalías para el mejoramiento y diseño de nuevas áreas de infraestructura física hospitalaria de los centros de atención de los municipios de Cubarral, La Macarena, Lejanías y San Juan de Arama, donde se observó que esta infraestructura hospitalaria nunca ha sido puesta en funcionamiento.

El órgano de control encontró fisuras en la totalidad del techo, guarda escobas y barandas con dilatación, puertas con piezas desprendidas y tubos de lavado sin llave entre otros. Adicional a esto se presentan inconvenientes con la energía, evidenciando un presunto detrimento patrimonial por $2.068 millones de pesos.

Se estableció igualmente un presunto detrimento patrimonial por $3.002 millones en la adquisición de equipos médicos y elementos para urgencias hospitalarias; encontrando que en el nuevo centro médico del municipio de La Uribe y en el hospital de La Macarena aún se encuentran cajas sin destapar que corresponden a los equipos médicos entregados, es decir, que no han sido utilizados a la fecha, ni han generado ningún beneficio a la comunidad.

Vivienda Ciudad y Territorio – Se encontró un presunto hallazgo representativo por valor de $2.127 millones de pesos en la construcción de la cancha de futbol en el Municipio de La Macarena.

A la fecha la obra se encuentra terminada y liquidada, cuenta con dos bloques de escaleras a un costado de la cancha, que es en pasto, y tiene un sumidero para desagüe.

Sin embargo con la lluvia se observó empozamiento de agua, evidenciando que los drenajes que se construyeron no funcionan, razón por la cual es imposible hacer uso de la cancha en periodos de invierno por la inundación de la misma.

Educación – Se estableció un hallazgo representativo con presunta incidencia fiscal por valor de $10.359 millones de pesos, en el mejoramiento de la infraestructura del internado en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Macarena, sede Juan León XII, en la vereda Brisas del Guayabero, en el municipio de La Macarena.

Se encontró la obra en abandono, con maleza, excrementos de animales, enjambres de avispas y sin conexión eléctrica. Y se observa un presunto deterioro de los inmuebles, incumpliendo los fines del proyecto, generando malestar general y en la calidad de vida de los posibles beneficiarios de la región, al no brindar soluciones a las necesidades básicas insatisfechas de educación en este territorio.

En la empresa LLANOPETROL creada para la construcción de la refinería para el Meta la Contraloría General de la República advierte un posible detrimento patrimonial por más de $9.220 millones de pesos en el Departamento del Meta en el proyecto denominado “Elaboración de Estudios y Diseños a nivel de Pre-factibilidad para la refinería del Departamento del Meta”, desarrollado por la empresa de petróleos del Llano (LLANOPETROL).

LLANOPETROL recibió recursos por parte de la Gobernación del departamento del Meta por $18.265 millones, de los cuales $9.220 millones corresponden al régimen anterior de Regalías, representando el 50.48% del total transferido.

El total de las erogaciones realizadas por parte de Llanopetrol durante las vigencias 2012 a 2015 se dio de la siguiente manera:

Para la Refinería del Meta ($6.300 millones), Paneles Solares ($678 millones), Centro de Acopio ($793 millones), Producción de Urea ($409 millones), Ferrocarril ($399 millones), Procesadora de Aceites ($359 millones) y Planta de Asfalto del Complejo Petroquímico ($279 millones).

En la ejecución de los recursos descritos anteriormente, se evidenció que en el proyecto denominado por Llanopetrol “Refinería del Meta”, se contrataron actividades de apoyo a la gerencia, arrendamientos, alquiler de vehículos, adquisición de muebles, entre otros, las cuales no se relacionan con el mismo.

Según la Contraloría, en este proyecto no se realizaron Estudios Preliminares y aun así presentaron un proyecto de “Estudios y diseños a nivel de Pre-factibilidad”, y decidieron pasar a la etapa de implementación sin definir las etapas de selección y análisis de alternativas, no se preparó orden de estudios de factibilidad y no se realizaron diseños detallados y ciclos de implementación del mismo;

Como resultado de la Actuación Especial realizada a Llanopetrol se establecieron 8 hallazgos administrativos, 6 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 1 hallazgo con presunta incidencia fiscal por un monto de $9.220 millones.

También PUERTO GAITÁN hay 20 hallazgos con incidencia fiscal encontrados en el Municipio de Puerto Gaitán por valor de $41.233 millones, hay 10 representativos que presentan presunta incidencia fiscal por más de $35 mil millones de pesos, afectando los sectores de educación, agua potable y saneamiento básico.

Dentro de estos, 7 hallazgos por valor de $26.115 millones corresponden al sector de Educación y 3 por valor de $9.524 millones, al sector de Agua Potable y Saneamiento básico.

Educación –

Un presunto detrimento patrimonial de $5.799 millones en la Construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado (Fase II) en la zona rural de El Tigre, municipio de Puerto Gaitán.

Hallazgo con presunta incidencia fiscal por $4.422 millones en la construcción de la escuela Internado para el centro Poblado de Alto Tillava, zona rural del municipio de Puerto Gaitán.

En la construcción de la Escuela internado para el resguardo Awaliba, zona rural de Puerto Gaitán, se encontraron obras que desde la fecha de su finalización, nunca han sido puestas en funcionamiento debido a una gestión fiscal ineficiente por parte del municipio.

La falta de funcionamiento de esta Escuela ha afectado a los estudiantes de dicha comunidad indígena, por lo cual se estableció un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un monto de $3.924 millones.

Agua Potable y Saneamiento Básico – Los hallazgos más representativos de este sector se presentaron en:

Construcción del sistema de acueducto para las comunidades de los resguardos indígenas Domo Planas, Unuma y Vencedor Piriri: de los 30 acueductos construidos, 25 no están en funcionamiento y 8 de estos nunca han operado.

Adicional a estas inconsistencias en algunos de los proyectos, no se tuvo en cuenta a la población del sector, por todo lo cual la CGR estableció un presunto detrimento patrimonial por valor de $3.113 millones.

Un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $2.112 millones en lo relativo a la ejecución del contrato que preveía la Construcción del Alcantarillado Pluvial para el centro poblado San miguel, al evidenciar en los sumideros y rejillas, sedimentos de arena y material vegetal, deficiencias en el mantenimiento del sistema, filtraciones de agua, hundimiento y fractura en los bordillos de las placas de concreto.

En el diseño y construcción del centro comercial para vendedores ambulantes del municipio de Puerto Gaitán, la CGR estableció un hallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.298 millones, al encontrar que la estructura no está operando completamente.

Se encuentra una obra subutilizada, no cumpliendo los fines para los cuales se planeó la inversión de los recursos de construir un centro de acopio para ofrecer a la comunidad productos elaborados por pequeños artesanos y comunidades indígenas del municipio.

La Contraloría General de la República adelanto Actuación Especial de Fiscalización a los recursos de regalías que ejecutó la Gobernación del Meta a través de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), en las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, obteniendo como resultado 8 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un monto superior a los $18.390 millones

Los hallazgos más representativos fueron los siguientes:

Contrato de consultoría No 162 de 2011, cuyo objeto contractual consistió en realizar la “Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera, de obras eléctricas contratadas y por contratar por parte del Instituto de desarrollo del Meta. Una vez revisada la documentación y los soportes, la CGR pudo comprobar que el personal indicado en el presupuesto, no se encontraba vinculado por medio de contrato laboral.

Además, se estableció que el Contratista – UNION TEMPORAL GPI-LIGHGEN no generó todos los pagos de Seguridad Social como Cesantías, Vacaciones, Prima de servicios, Pensión, Salud, riesgos profesionales e indemnizaciones, incumpliendo con ello las características y condiciones contratadas. Las deficiencias corroboradas dieron como resultado un presunto detrimento patrimonial por valor de $99 millones.

Después de verificar el contrato obra número 042 de 2011, que establece “Estudios Diseño y Construcción del puente Vehicular sobre la vía que comunica a las inspecciones de Puerto Nariño en el Municipio de Mesetas y la Julia en el municipio de La Uribe, y la construcción de puentes vehiculares, en esta misma población del Departamento del Meta.”.

La Contraloría General de República estableció que los 3 puentes construidos (Caño La Estrella, Rio Duda y Rio Santander) se terminaron, pero no se construyeron los aproches y dejaron las aletas muy cortas.

La estructura del puente se encuentra elevada con respecto al nivel del terreno natural y se requieren unos aproches que permitan el acceso de vehículos, para no generar riesgo de sufrir volcadura de costado, por lo cual, en estas condiciones, el acceso al puente se hace peligroso, de tal manera que los vehículos pesados corren el riesgo de caer.

Se observó una gestión fiscal ineficiente, deficiencias en la labor de interventoría del proceso contractual y afectación a la integridad de la comunidad, lo que configuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $1.203 millones.

Tras realizar auditoría al Contrato No 307 del 30 de octubre de 2009, que establece: “Primera fase construcción coliseo de ferias en el parque Malokas en el municipio de Villavicencio – Meta y diseño y Construcción Plaza de mercado, municipio de Acacias departamento Meta”, la Contraloría General de la República evidenció que las obras ejecutadas por el Instituto de Desarrollo del Meta, hoy AIM (Agencia de Infraestructura del Meta) no están en funcionamiento ni al servicio de la comunidad, incumpliendo los fines para los cuales se realizó la inversión de los recursos de regalías.

La estructura está siendo afectada por el excremento de aves y murciélagos debido a que no se ha puesto en marcha. De igual forma, las placas de concreto del piso se encuentran fracturadas, sin tener aplicación de carga alguna, con lo cual se determina una mala calidad de los materiales utilizados en su construcción.

Por lo anterior se determina un detrimento o menoscabo de los bienes del estado por el no funcionamiento de la edificación en cuantía de $ 12.423 millones.

En el Contrato que pretendía el mejoramiento de la Vía San Lorenzo- Pueblo Nuevo en el municipio de Castilla la Nueva, una de las inconsistencias que encontró la Contraloría fue la modificación de lo pactado inicialmente, con respecto a la construcción de un box culvert (alcantarilla cuadrada) y las alcantarillas redondas múltiples de cuatro tubos que se construyeron.

Este cambio en la construcción demuestra ineficiencias en la ejecución del contrato al no ser suficiente la capacidad acumulada para el caudal que circula por el canal, para lo cual la entidad tendría que rehacer las obras ya ejecutadas, ocasionando una pérdida de los recursos invertidos.

La CGR determinó que se quebrantaron los principios de moralidad pública, economía, eficacia y eficiencia, motivo por el cual se configuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de $2.435 millones.