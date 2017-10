11 circuitos de Barranquilla y Malambo no tendrán servicio de energía este martes

Foto: Archivo RCN Radio

La empresa de energía Electricaribe que presta el servicio en la región Caribe anunció para este martes el mantenimiento de las redes, por lo que el suministro será suspendido en algunas horas del día.

A través de un comunicado de prensa, Electricaribe informó que los sectores afectados son los siguientes:

Circuito Cordialidad, de 7:25 a.m. a 8:25 a.m. y de 2:50 p.m. a 3:50 p.m.: Buena Esperanza, Cevillar, El Bosque, El Carmen, Evaristo Sourdis, Kennedy, La Ceiba, La Sierra, La Sierrita, Loma Fresca, Los Continentes, Pumarejo, San Isidro, San Jose, Villate.

Circuito Cordialidad, de 7:25 a.m. a 3:50 p.m.: calle 57 a la 63B con carreras 15 a la 18, carrera 16 con calle 56 y 61, carrera 18 con calle 53d y 63 barrio Buena Esperanza.

Circuito Las Flores, de 7:10 a.m. a 5:20 p.m.: calle 86 con carrera 73.

Circuito Santa Ana, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m: carrera 63 con calle 48.

Circuito Tesoro, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.: El Diamante, Palmarito, San Juan, San Sebastián, Villa Esther, Corregimiento de Caracolí, fincas y poblaciones en la vía Malambo a Caracolí, Corregimiento La Aguada, Promigas S.A.(La Aguada) en Malambo.

Circuito Altamira, de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.: barrios Altos De Riomar, Altos Del Limón, Andalucía, Villa Del Este.

Circuito América Norte, de 10:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 12:30 a.m. a 1:00 p.m: Altos Del Prado, La Campiña, Granadillo, Riomar.

Circuito Cable cero nueva Barranquilla, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.: barrios El Tabor, La Cumbre, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Ciudad Jardín.

Circuito Andalucia, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.: barrios Santa Monica, Altos De Riomar, Altos Del Limón, El Poblado.

Circuito Tajamares, de 7:20 a.m. a 1:20 p.m.: calles 108 a la 111 entre carreras 85 y 89, calle 111 con carreras 82 y 83 barrio Las Flores.

Circuito Puerta de Oro, de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.: corregimiento La Playa en Barranquilla, urbanización Ciudad Del Mar, carrera 53 con calle 135 (Villa Campestre), carrera 26 con calle 3a (La Playa), calle 3 con carrera 23 (La PLaya), calle 3 con carrera 51b (antes de la entrada a La Playa).

Circuito Puerta de Oro 2, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: Villa Campestre (Puerto Colombia) calle 3 con carreras 22 y 23, transversal 3 y 3b con carreras 22 y 23, carrera 26 con calle 3a, carrera 53 con calle 135, carrera 51b con calle 122.