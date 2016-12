110 empleados de Cafesalud y Cruz Blanca quedarían desempleados en Medellín

Comenzaron los despidos de trabajadores Cafesalud. Foto/Jairo Pérez

Génesis Salud IPS, que presta servicios a Cafesalud y Cruz Blanca, ya le comunicó a 110 empleados en Medellín que sus contratos culminan este sábado 31 de diciembre.

A cambio de ello, la IPS le ofreció una indemnización del 50 por ciento a los trabajadores y un nuevo contrato que no han aceptado.

Según el vicepresidente de la seccional Medellín de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social (Unitracoop), el médico César Hoyos, “los empleados no los han aceptado porque pone cláusulas lesivas y es firmado por una persona que no pertenece a la compañía y no por el señor Luis Bayron Gil, quien es el representante legal”.

Los mismos trabajadores denuncian que son presionados para que firmen ese nuevo contrato, como le sucedió a María Lourdes Arroyave, quien es auxiliar de odontología allí desde hace 20 años.

“Habíamos dicho que tenía que firmar Génesis la indemnización y pues no, pusieron a la hija de un abogado a que firmara como si fuera empleadora. En una cláusula dice que sí dejamos de pagar el pacto de voluntades, usted tiene un año para buscar un abogado, antes no puede hacerlo”, explicó César Hoyos.

Por su parte, Gil sostuvo que la propuesta de indemnización que hace Génesis es para responderles por la mitad de la liquidación a los trabajadores, ya que es la GPP Servicios Integrales su verdadero empleador y quien debe responder cuando se liquide. Sin embargo, Génesis quiere mantener a esos empleados, por lo que hizo esa propuesta en pagos a ocho meses.

“Nosotros estamos garantizando continuidad del trabajo, ahora, sí la persona que libremente decida que no quiere negociar irá en el proceso de liquidación de la empresa hasta el final. Los abogados verán como hacen la liquidación”.

En diferentes sedes en otros municipios de Antioquia, son 30 personas más las que viven esta incertidumbre laboral, pero no se sabe si aceptarán o no la propuesta.

De todos modos, los 110 trabajadores de Medellín irán este lunes 2 de enero a su trabajo para ver qué le responden y si les impiden el ingreso, lo que provocaría acciones de protesta.