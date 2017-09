18 niños del Huila cumplen en Cartagena su sueño de conocer el mar

Foto de RCN Radio.

Samuel Alejandro Vega, tiene 7 años de edad y es uno de los 17 niños que viajaron desde San Sebastián de La Plata, en el departamento del Huila, para conocer el mar en Cartagena.

Este pequeño, que cursa primero de primaria en la Institución Técnica Agrícola (ITA), ha dejado de imaginarse el mar a verlo, sentirlo y tocarlo.

Él y sus demás compañeros de aventura, no dudaron en ir al encuentro con el gigante de color azul cristalino, el cual lograron divisar desde la ventana del autobús que los trajo a esta ciudad del Caribe colombiano, tras unas extenuantes 22 horas de viaje por carretera.

Samuel, quien presenta una discapacidad motriz, no ocultó su sorpresa al descubrir que el mar era más salado de lo que pensaba e incluso, tenía otro color un tanto diferente al que veía en los programas de televisión. “La verdad yo me lo imaginaba como en las películas, que parecía azul y como uno viene al mar y hoy, apenas llegué y lo vi, era negro. Me metí y era negro”, expresó el pequeño al relatar el momento cuando descubrió la playa del barrio Bocagrande.

“Cuando hago castillos de arena es muy chévere, la verdad. Estoy en el mar, estoy jugando en el mar y no me arrepiento de conocerlo”, afirmó.

Luz Adriana Mora, madre de Samuel y quien también se le hizo realidad el sueño de conocer el mar, manifestó que “hubo mamas que trabajamos muchísimo, tuvimos que hacer rifas, vender tamales, hacer una cantidad que cosas para juntar el dinero”.

El soldado profesional Libardo Rojas Ibarra, del Batallón de Instrucción Táctica, Entrenamiento y Reentrenamiento N°9 del Ejército Nacional, es el responsable de hacer realidad el sueño de estos pequeños con discapacidades diversas y otros con condiciones médicas complejas.

Relata que esta cruzada la emprendió en enero de este año, motivado por el anhelo de los niños de esa comunidad del Huila, quienes infortunadamente perdieron la batalla contra el cáncer dos meses antes de cristalizarse el trabajo, en el cual se sumaron todos los habitantes de La Plata.

“Me puse en esta tarea, arranqué con 150 mil pesos de mi sueldo y arranqué con 18 familias que no les diera pena sacar a sus hijos, que no los sacara a pedir sino a contribuir y a decirle que una discapacidad es una capacidad y tuvimos la capacidad de cumplir este sueño”, señaló.

Sostuvo que el esfuerzo de los meses previos antes de la llegada de septiembre, valieron la pena y más cuando vio la expresión de alegría reflejada en los rostros de los niños al descubrir, lo que quizás para muchos de ellos, era simplemente una fantasía que no se iba convertir en una realidad.

“Cuando vieron el mar en Bocagrande, en una curva en donde se abre y logra ver el paisaje, ese grito y esa felicidad, dije dentro de mi: ¡he cumplido lo mio!”, manifestó este hombre, quien lleva con honor el uniforme del Ejército Nacional y el cual, sin duda alguna, reconoce que el cumplirle el sueño a estos 18 niños y a sus familias, es una de las más grandes satisfacciones que ha tenido en su carrera como militar.

El soldado Rojas agradeció a todos aquellos que colaboraron desde la distancia y le brindaron una voz de aliento, cuando en algún momento pensó que no iba a cumplir la misión que se “autoasignó”. Por eso, quiso a través de RCN Radio enviar el siguiente mensaje al hombre que está detrás de la ‘La radio en pijama’: “Julían Parra, hermano, esas trasnochas por más de cuatro meses, hoy están siendo bendiciones con estos pelaos”, afirmó.

Estos 18 guerreros de la vida continúan disfrutando de La Heroica, ciudad de la que partirán con gratos recuerdos y más de un sueño cumplido, el próximo martes 19 de septiembre.