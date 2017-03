200 jovenes afectados por incumplimiento de becas ofertadas en convenio suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y el Colegio Mayor de Bolívar

En un “limbo académico” se encuentran 200 jóvenes que resultaron beneficiados en igual número de becas que fueron ofertadas a través del Convenio Específico N°1, suscrito en septiembre del 2014, entre la Alcaldía de Cartagena y la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.

En ese convenio, derivado del Convenio Marco suscrito por dichas entidades el 25 de agosto de ese año, ambas entidades se comprometen en “aunar esfuerzos” para garantizar la formación educativa de jóvenes y adultos de sectores vulnerables de la ciudad, por lo que se ofertaron 1050 becas para que a través del Mayor de Bolívar, esta población pudiese cursar carreras de nivel técnico, técnico profesional y/0 tecnológico.

Carlos Pimentel, uno de los jóvenes que aplicó a estas becas y que resultó beneficiario, asegura que cuando se divulgaron las becas, se informaron que éstas eran con cobertura 100%. “Cuando iniciamos nos dijeron que estamos pagos hasta el ciclo profesional”, dijo.

Sin embargo, tras culminar los dos primeros años, correspondientes al primer ciclo, se encontraron con que las “reglas de juego cambiaron”, y debían pagar para continuar su proceso de formación. “Cuando llegamos al tercer semestre, nos dicen que la beca sólo llegaba hasta el ciclo técnico, que por errores administrativos la beca no podía continuar”, acotó.

Pimentel, quien aplicó para formarse en Comercio Exterior, señala que al presentarse este inconveniente, de los 445 que fueron becados, muchos decidieron retirarse; quedaron 200 jóvenes quienes en la actualidad tienen paralizado su proceso académico, debido a que no tienen cómo financiar la carrera y porque además, consideran que les están incumpliendo con lo que les habían prometido: convertirse en profesionales.

“Fuimos a la Secretaria de Educación, allá nos atendió una funcionaria que nos dice que el convenio es claro, que es sólo hasta la técnica, pero en el anuncio donde se dieron a conocer esas becas decía que era cobertura para cursar una carrera profesional y que ellos ya pagaron”, destacó.

Luis Enrique Paredes, otro de los afectados, manifestó que ante la respuesta dada desde esa dependencia de la Alcaldía Mayor, solicitaron copia del documento, siendo este entregado incompleto y que al no encontrar voluntad por parte de quienes ofrecieron las becas para solucionar el problemas, recurrieron a las vías legales, donde las 15 tutelas presentas 6 han sido falladas a favor de afectados y en donde se ordena dar cumplimiento al convenio.

“Nosotros nada más pagamos una estampilla que cada año aumentaba 200 pesos, pero cuando fuimos a pedir los papeles para comenzar el ciclo tecnológico, nos dijeron que llegábamos hasta el técnico”, apuntó.

Alega que ahora la solución que les están ofreciendo, es “enrutarlos” hacia otro programa de becas del Distrito como Las Becas Bicentenario o a las de los Ceres, propuesta que en su criterio no resuelve el conflicto, debido a que este tipo de programas establecen unos requisitos específicos donde no becados a través del Convenio Especifico N°1 no pueden aplicar.

Por su parte, Carmen Alvarado Utria, rectora de la la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, sostuvo que el Convenio en cuestión es muy claro en relación al cubrimiento de la beca. “El convenio es muy especifico y claro. La formación que se iba a dar era en relación al ciclo donde se presentara la persona”, expresó.

Así mismo manifestó que en conformidad con el Convenio “no se podía establecer la continuidad porque es un asunto de voluntad, es decir”, que la persona se gradúa de técnico profesional y si quiere y si forma parte de su proyecto de vida, seguiría a la tecnología y si no, nadie lo puede obligar”.

Indicó que se les ha planteado continuar la formación a partir de otro convenio que se tiene con el Distrito donde se financia el 75% del valor total de la carrera. “Es una buena opción porque les garantiza una continuidad financiera (…) el hecho de que no tengan para pagarlo de su bolsillo es otra cosa, pero la continuidad académica y que lo puedan financiar a través de un crédito Icetex, lo pueden hacer. No están impedidos”.

Este 15 de marzo se programó una reunión en la Secretaría de Educación del Distrito para llegar a un acuerdo entre la población estudiantil afectada y el Mayor de Bolívar, donde los jóvenes manifestaron que de no darse una solución clara están dispuestos a plantarse frente a las instalaciones de esa dependencia de la Alcaldía Mayor hasta que se resuelva la situación.

Sostienen que no permitirán que “por un error” en la redacción del documento, las entidades que suscribieron el Convenio, incumplan y de paso afecten los sueños de progreso de un grupo de jóvenes que depositaron sus esperanzas en estas instituciones para convertirse en profesionales.