230 patinadores de Caucasia no pudieron entrenar porque la pista se usó para un cumpleaños

Una gran sorpresa se llevaron los 230 niños que integran el Club de Patinaje de Caucasia (Antioquia) al momento de llegar a la pista para realizar sus entrenamientos. Aunque llegaron vestidos con sus cascos, licras y patines, no pudieron ingresar ya que el escenario estaba ocupado, no necesariamente para el deporte.

En varias fotografías y vídeos se observa que la pista de patinaje se usó para celebrar una fiesta de 15 años. Los padres de los menores denunciaron que mientras los niños se quedaron sin entrenar, adentro había una fiesta con consumo de licor.

Al confirmar que la pista de patinaje se usó para un cumpleaños, el alcalde de Caucasia, Óscar Anibal Suárez, negó que la administración haya alquilado el escenario. Agregó que una iglesia evangélica se habría tomado la pista sin permiso, impidiendo que los deportistas realizaran sus entrenamientos.

“La administración no dio permiso para ese evento, fue una iglesia evangélica que se metió ahí para celebrar los 15 de un feligrés. Somos un municipio de quinta categoría que no tiene dinero para invertir en escenario deportivos (…) le hemos solicitado a Indeportes Antioquia que nos ayude para hacerle un cerramiento a la pista y evitar situaciones como estas, pero no se ha podido lograr el proyecto“, sostuvo.

El vídeo que muestra cómo tuvieron que quedarse afuera de la pista de patinaje los estudiantes mientras adentro se celebraba una fiesta se volvió viral en redes sociales.

La denuncia se conoce justo cuando los deportistas olímpicos del país emprendieron una campaña para evitar que el Gobierno nacional recorte los dineros para el sector que año tras año llena de gloria al país.