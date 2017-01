El 27 de enero se realizará debate al SITP en el Concejo de Bogotá

SITP / Imagen tomada de Noticias RCN

El Concejo de Bogotá anunció que este 27 de enero se realizará un debate de control político al Sistema Integrado de Transporte (SITP) debido al alto nivel de accidentalidad que han presentado sus buses.

Precisamente este viernes se presentó un nuevo accidente en el que dos personas perdieron la vida luego de que un bus azul perdiera el control y se estrellara contra una casa en el sur de la ciudad.

El concejal Julio César Acosta denunció que diariamente se producen 16 accidentes relacionados con el SITP y que esta situación ha sido puesta en conocimiento de TransMilenio.

“Hoy vemos que no hay nada diferente a lo que se ha venido manifestando, que no hay control en este tipo de transporte, son buses viejos que no tienen la más mínima garantía de seguridad vial, llantas lisas, suspensiones que no funcionan. Aquí en el Concejo tenemos debate el próximo 27 de enero. No es posible que esto suceda y que TransMilenio no haga nada”, afirmó el concejal.

Por otra parte, el Partido Verde aseguró que se necesita una mejor cualificación para los conductores del sistema masivo.

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) estuvo involucrado en más de 4 mil accidentes el año pasado.