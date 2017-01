28 años de la masacre de la Rochela una búsqueda de justicia en medio de la impunidad: Familiares

Foto: Suministrada

La masacre de la Rochela ocurrida un 18 de enero de 1989 en el municipio de Simacota, Santander en donde doce funcionarios judiciales fueron asesinados por investigar delitos en la zona y tres más lograron sobrevivir, mantiene en incertidumbre a sus familiares que han soportado por 28 años que este caso quede en la impunidad.

Esperanza Uribe Mantilla esposa de Pablo Antonio Beltrán Palomino juez 16 de Instrucción criminal de San Gil y que hacía parte de la comisión judicial en ese entonces, señaló “nosotros hemos llevado un dolor inmenso, y sobre todo desde la Fiscalía se pudo hacer mucho porque las pruebas las habían, hasta los últimos días esperé a que vincularán a estas personas implicadas en el hecho y por eso es muy difícil creer en la justicia.

“Pruebas habían porque si el caso lo llevamos la Corte Interamericana y ella a favor de nosotros, fue porque ellos si encontraron méritos para decirle al Estado, mire le vulneraron los derechos a las víctimas, y ellos ordenaron en el mes de mayo año 2007 reabrir otra vez el caso, pero a la fecha la Fiscalía no lo ha hecho, lo que quiere decir que han dilatado y nunca nos han dado ninguna información” ´señaló Esperanza uribe.

Para la época Alonso de Jesús Baquero conocido como el “Negro Vladimir” fue condenado junto a dos integrantes de la fuerza pública, por este caso también fueron vinculados tres generales de la República y un excongresista, esta situación ha mantenido inconformes a los familiares de los funcionarios judiciales asesinados porque siguen sin obtener respuestas.

Este hecho ocurrió dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales, “durante todo este tiempo nosotros los familiares de las víctimas no descansamos, hay impunidad por parte del Estado, han pasado 28 años y no han sido capaces de determinar claramente quienes fueron los que cometieron los hechos” señaló Orlando Castillo hermano de Carlos Fernando Castillo asesinado en la Rochela.

Varios años han pasado y con ellos se han conocido experiencias que han marcado la vida de personas como es el caso de Jesús Antonio Villamizar fotógrafo del Periódico Vanguardia Liberal para la época de los hechos quien salvó la vida de Alberto Salgado uno de los tres sobreviviente de la masacre de la Rochela.

“En el lugar cuando yo llegue había olor a pólvora a sangre, habían personas tiradas, sin embargo yo tome poquitas fotos y cuando mire hacia abajo había un señor en una zanja, cuando me acerque porque pensé que estaba muerto, el señor se levantó a pedirme auxilio, que lo llevara y lo sacara de ahí, se trata de Arturo Salgado sobreviviente de la masacre” señaló Jesús Villamizar.

“Yo me asuste mucho, lo ayude a que se sentara, sabía que ese hombre necesitaba de mi ayuda, me pedía agua, se veía muy pálido porque había perdido mucha sangre y me dijo que más adelante habían otras personas muertas en otro carro, y fui hasta donde estaban los demás, fue una experiencia dura que marcó mi vida” agregó el fotógrafo Villamizar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el año 2007 al Estado y ordenó reparación integral a las víctimas , hoy tras cumplirse 28 años de la masacre de la Rochela este caso es considerado en Santander como una búsqueda de justicia en medio de la impunidad.