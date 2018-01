Hasta el 28 de febrero aplica 12 % de descuento en impuesto de vehículo: Gobernación del Meta

TO GO WITH AFP STORY by Jordi Miro Picture taken at a car dealer in Caracas on October 30, 2012. Venezuela, the country with the largest oil reserves and the world's cheapest gasoline, has the peculiarity that the supply of new cars has dropped and prices soared, especially that of the used ones. AFP PHOTO/Leo RAMIREZ

Hasta el próximo 28 de febrero aplicará el 12 por ciento de descuento para el impuesto de vehículo automotor en el departamento del Meta. La gerente de Rentas de la Secretaría de Hacienda del departamento del Meta, Heidy Villalba, anunció que para el pago del impuesto de vehículo automotor de la vigencia 2018 aplicará un descuento del 12 por ciento hasta el próximo 28 de febrero. La funcionaria recordó que los interesados pueden descargar fácilmente la factura correspondiente en la página institucional www.meta.gov.co, en el enlace liquidación de impuesto, ingresando la placa del vehículo. Villalba señaló que en marzo se tendrá un descuento del 10 por ciento y en el mes de abril del 5 por ciento, y que desde mayo y hasta julio el pago del impuesto vehicular será pleno. “Hacemos un llamado a los propietarios de vehículos particulares y motos de más de 125 c.c. matriculados en el Meta, para que aprovechen los descuentos que se ofrecen por pronto pago. A partir del 1 de agosto aplicarán sanciones e intereses por morosidad”, manifestó Villalba. El pago se debe realizar en cualquier oficina del Banco de Bogotá a nivel nacional, y se proyecta que para agilizar el trámite, en poco tiempo se habilitará este servicio desde computador o celular a través de PSE con tarjeta de crédito y débito.