El 28% de los comerciantes en Cartagena reportó un balance positivo en ventas por reinado: Fenalco Bolívar

Mónica Fadul. Foto tomada de la página web de Fenalco Bolívar.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco seccional Bolívar, dio a conocer los resultados que arrojó una encuesta realizada a sus afiliados, tras finalizar el Reinado Nacional de la Belleza, que por primera vez se realizó de manera independencia a las tradicionales fiestas novembrinas de la ciudad.

Según el gremio económico, que tras una comparación del fin de semana que pasó con el mismo periodo del año pasado, tan sólo un 28% de los consultados reportó un balance positivo en materia de ventas, al asegurar que estas fueron mayores, el 34% aseguró que fueron menores y 38% que éstas permanecieron inalteradas.

Para los comerciantes que indicaron aumentos en sus ventas, el 41% manifestó que “el incremento en las ventas no superó el 10% durante el fin de semana”, mientras que el 24% indicó que el incremento se situó en el rango del 11% al 20%; y que para el 18% y 12% de los consultados “fue más significativo el incremento situando sus niveles en los rangos del 21% al 30% y del 31% al 40% respectivamente”.

“El balance definitivamente no fue tan halagüeño visto con respecto al mismo puente festivo del 2016, las ventas no se reanimaron, las expectativas fueron superiores a lo ocurrido, pero al tiempo el comercio organizado reconoce la importancia del evento para la ciudad y la oportunidad de fortalecerlo en esta nueva fecha. No debemos perder de vista lo lánguido que ha sido el desempeño de la economía en estos últimos tiempos, lo cual también aporta a esta realidad”, señaló Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar.