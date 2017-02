3 capturas y 5 sellamientos tras operativo en frigorífico Guadalupe en Bogotá

Foto de RCN Radio

La Secretaría de Salud, Personería y la Policía se tomaron el sector del frigorífico de Guadalupe en la Autopista sur de Bogotá, sector en donde se capturaron 3 personas y se sellaron 5 negocios.

El alcalde de Kenedy, Juan Camilo Zapata, indicó que, “el control se llevó a cabo respondiendo a una orden judicial por una acción popular de 2001 que pedía a las autoridades tomar medidas sanitarias en esos locales”.

Una de las dueñas de los locales manifestó que, “este operativo me perjudica, yo tengo todo al día, pero como no me dejan vender estoy perdiendo dinero, soy madre cabeza de hogar y tengo 4 hijos”.

Por su parte, el oficial de inspección, coronel Gustavo Adolfo Martínez dijo que, “estas personas capturadas hacían embutidos con alimentos en mal estado, por ello pagarán penas de entre 2 a 8 años de prisión.

Dentro de las medidas aplicadas fueron incautadas 500 kilos de carne y se impusieron 25 notificaciones de aviso preventivo