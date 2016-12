3 días desaparecida lleva joven que tomó un bus desde San Vicente de Chucurí hacia Bucaramanga

A la terminal de transporte jamás arribó. Foto: Tomada de Internet / RCN Radio.

Desde el 25 de diciembre, Sully Tatiana Beltrán fue reportada por sus familiares como desaparecida luego de tomar un bus intermunicipal desde San Vicente de Chucurí hacia Bucaramanga, momento en el que perdieron el rastro de la mujer.

Según Mario Villalba, novio de la hoy desaparecida, ella jamás llegó a la Terminal de Transportes de la ciudad bonita, destino final del recorrido y desde ese momento el celular está apagado. Con el paso de las horas la incertidumbre crece por conocer dónde puede llegar a estar Sully Beltrán, quien ya cumple varios días desaparecida.

“El 24 diciembre pasamos Navidad en una finca cercana al municipio con la familia de ella. El 25 tuvimos una fuerte discusión y ella salió de la finca por lo que me fui detrás para pedirle que volviera al lugar, tan pronto vi que detrás mío venían unos familiares pues dejé así porque pensé que ya ellos la recogían y mejor emprendí viaje a Bucaramanga de nuevo. Al otro día me pregunta el hermano que si sé algo de ella a lo que respondí que no, pues pensé que había vuelto a la casa de su mamá pero me dicen que ella compró un pasaje y se vino para Bucaramanga desde San Vicente y desde ahí no se volvió a saber nada”. Añadió la pareja sentimental de la joven.

Los únicos rastros que se conocen de la mujer fueron dos paradas, una en Lisboa y otra en el municipio de Girón. Así mismo, que su cuenta de Instagram fue cambiada por el nombre de otro usuario.

El paradero de la joven de 22 años de edad continúa siendo incierta por lo que la Fiscalía ya emitió la circular de búsqueda de la santandereana desaparecida.

Características de Sully Tatiana Beltrán

Es de contextura delgada, su estatura es de 1.55, piel blanca, cabello tinturado de rubio, ojos color café y tiene orificios de piercing en sus labios.

Cualquier información sobre su paradero puede ser entregada a los números 314 249-8966 y 317 4036130.