Hasta 35 grados aumentó la temperatura en Barranquilla y toda la costa caribe

Sobre la costa caribe se generó una Anomalía provocada por una onda tropical que generó el aumento en la temperatura entre 1 y 1.5 grados, más de lo habitual, en este sector del país, indicó Cristian Euscátegui jefe de pronósticos del IDEAM.

” Consideramos que en los departamentos del Atlántico, Córdoba y Cesar las situación ha sido difícil para las personas por este aumento temporal de la temperatura, según los pronósticos se espera que para el fin de semana esta situación cambie por el retorno de las lluvias“, aseguró Euscátegui

Los Barranquilleros por este aumento en la temperatura han cambiado sus hábitos para evitar desmayos y deshidratación en las jornadas laborales. Javier Castro, obrero de una construcción en el norte de Barranquilla aseguró que ” me desmaye mientras trabajaba por el excesivo calor, me quede en blanco, gracias a Dios mis compañeros me apoyaron, y la verdad que el calor es insoportable“.