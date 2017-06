Por segunda vez sancionarían a empresa de transporte urbano de Sincelejo

Foto RCN Radio

La Empresa Síbus, que opera las rutas de transporte urbano de Sincelejo sería sancionada por segunda vez en menos de un año, por incumplir lo pactado en el contrato de operación del sistema

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep aseguró que en los próximos días iniciará ese segundo proceso sancionatorio a Síbus, empezó a funcionar desde el año anterior.

“Hemos identificado algunas falencias que han sido objeto de queja por parte de la comunidad hacia el operador Síbus”, indicó el mandatario.

Dentro de las razones destaca el no cumplimiento de las frecuencias, no cumplimiento de los kilómetros recorridos y la no culminación de la implementación del sistema con buses nuevos.

Cabe recordar que Síbus ganó la licitación para poner a rodar las busetas en la capital de Sucre y que además con esto se garantizaría una mejor prestación del servicio público masivo de pasajeros.

Al no ser así, en marzo de 2017, la Alcaldía de Sincelejo impuso una multa por 191 millones de pesos, sanción que se dio conforme a la Ley 336 de 1996.