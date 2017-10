37 años de prisión a ex concejal Julio César Vélez por asesinato de su esposa

Foto Cortesía

La sala penal del Tribunal Superior de Cúcuta, ratificó la condena declarada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito al ex concejal de Cúcuta Vélez González, por la muerte de su esposa María Claudia Castaño Avendaño.

El pasado 21 de abril, Yamile Vergel Ortiz juez del Segundo Penal del Circuito, en un fallo de primera instancia concluyó que la joven María Claudia no se suicidó, como en varias oportunidades lo manifestó el señor Vélez y su misma defensa.

La juez estableció que existieron alteraciones de la evidencia y que el disparo con que perdió la vida la joven Castaño Avendaño, fue accionado a 20 centímetros de su cuerpo, en donde descartaron un suicidio.

Claudia Patricia Avendaño madre de la víctima dijo a RCN “la única información que tenemos del señor Vélez, se encuentra en Venezuela, está pagando una condena por otro delito, no sabemos cuándo terminaría la condena, lo cierto es que sí existe la justicia divina, siete años después se demuestra la verdad”.

“Es difícil perdonar, después que se le haga daño a un hijo, de planear un asesinato, pasarán los años para que yo logré perdonar, para que sane mi corazón, él me la arrebató y esto me causó un daño irreparable, pasarán mucho tiempo para que yo sane mi corazón, su ausencia me origina un gran dolor, a diario recuerdo a mi hija, su sonrisa, su calor y sus abrazos” dijo a RCN la madre de María Claudia Castaño.