Misael Bautista afirma que es inocente de manipulación de procesos en el Tribunal

Foto Colprensa

El Secretario General del Tribunal de Cundinamarca Misael Bautista, aseguró que es inocente de los cargos que se le imputan, por presunta corrupción al interior de la entidad y señala que hay alguien más tratando de inculparlo.

“Yo me he presentado a las citaciones de la Fiscalía y el proceso va a continuar, pero hay alguien que me quiere inculpar en esta investigación que viene desde el 2012 y que sigue su curso” afirmó el secretario.

Finalmente, Bautista indicó que si el abogado Efraín Forero queda detenido, es por que se comprobó que estaba pidiendo dinero para adelantar procesos en el Tribunal ante los magistrados de dicha corporación.