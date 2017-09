Mancha de petróleo es controlada en la zona del Catatumbo

El Ministro del Medio Ambiente Luis Guillermo Murillo dijo que la zona del Catatumbo enfrenta alto nivel de deforestación, por las diferentes acciones violentas que se registran constantemente, contra el medio ambiente.

Afortunadamente las barreras de protección establecidas por parte de Ecopetrol han funcionado, se logró impedir que la mancha de crudo llegará hasta Venezuela, dijo el Ministro de Medio Ambiente.

” Se ha realizado la limpieza total, ya no tenemos la mancha de crudo, he estado en contacto con el ministro del medio ambiente del vecino país y me ha confirmado que afortunadamente hay normalidad en su zona”, dijo Luis Guillermo Murillo.

Agregó el ministro que 2.500 hectáreas de la cuenca del Catatumbo quedaron afectadas por el derrame de crudo, aproximadamente 700 familias perjudicadas que viven de cultivos agrícolas en 300 predios de la zona.

Ante los graves daños ambientales, se establecerán mesas de trabajo para encontrar soluciones rápidas que requiere la región.

Ninguna cuenca que abastece de acueducto a la población resultó contaminada, ” nos preocupa que observamos en el sobrevuelo que la cuenca alta del rió Catatumbo, presenta alto nivel de deforestación, sí quiero hacer un llamado que permita implementar programas de reforestación y condenamos al Eln por lo sucedido” dijo el ministro del medio ambiente.

Agregó que ojalá se logré un acuerdo con este grupo guerrillero que ha originado graves problemas a Norte de Santander y a su región del Choco

“Etas acciones violentas atentan contra el derecho internacional humanitario, porque se actúa contra la naturaleza y la comunidad, condenamos este hecho y la existencia de laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína en la zona, que originan un impacto negativo al medio ambiente” dijo el ministro.

Igualmente reconoció el esfuerzo de Ecopetrol, el interés de Corponor frente a las medidas del plan de contingencia a aplicar y la seguridad otorgada por la Fuerza Vulcano en la zona, en donde hay presencia de otros grupos armados.