Ladrones hieren a sacerdote en medio de atraco dentro de casa cural en Santo Tomás, Atlántico

En la mañana de este sábado, el Padre Marco Emilio López Gallego, párroco de la Iglesia La Transfiguración del Señor en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, fue amordazado y agredido por ladrones que ingresaron a la casa cural en busca de un dinero recaudado en la templotón, realizada hace 15 días.

Ante la negativa del sacerdote de entregarles el dinero, los ladrones le propinaron un golpe en la cabeza con un revólver, hurtaron su teléfono celular, $350 mil pesos en efectivo de las ofrendas y huyeron del lugar.

López Gallego fue llevado a un centro asistencial donde recibió cinco puntos en la cabeza.

“Muchas gracias por la solidaridad. Esta mañana me atracaron y me hirieron pero no pudieron conmigo porque el Señor me cuida y estoy vivo de milagro”, afirmó el sacerdote.

Tras el hurto al sacerdote en Santo Tomás, la iglesia se unió en oración por la pronta recuperación del párroco.

La Policía Departamental no ha reportado capturas por este caso. Según vecinos del sector, esta es la cuarta vez que los ladrones cometen hurto en esa parroquia.