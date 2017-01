Entre 5 y 8 instrumentos son reparados a diario en los centros del lutería del Cartagena Festival Internacional de Música

Foto de RCN Radio.

Las extenuantes jornadas de ensayos se ven materializadas en espectaculares conciertos, ofrecidos en escenarios como la plaza San Pedro Claver, el teatro Adolfo Mejía y el Cerro de La Popa, no sólo le han pasado factura a los artistas que participan en el Cartagena Festival Internacional de Música; sino también a sus instrumentos.

De acuerdo con Nicolay Ceballos, coordinador de los Centros de Lutería del festival, en lo que va del festival que inició el pasado 6 de enero, se vienen atendiendo y reparando diariamente alrededor de 5 instrumentos musicales.

“Hay de todo tipo de reparación. Desde cosas muy sencillas de limpieza hasta cosas muy grande, que si son demasiado complejas no se hacen porque no hay tanto tiempo. Hay reparaciones que pueden tardar una semana, quince días, un mes y no se hacen porque esto clínica, sólo para emergencias”, indicó.

Manifestó que las reparaciones, están siendo asistidas por un personal compuesto por 7 personas que trabajan para entregar en optimas condiciones los instrumentos. Vale la pena destacar, que además de la exigencia de los músicos, Ceballos indicó que existen otros factores, que generan afectaciones sobre los equipos musicales .

“La humedad de Cartagena, eso es perjudicial para los instrumentos, además la exigencia de las clases magistrales y de los conciertos, entonces los instrumentos sufren mucho y por supuesto, hay una mayor demanda y sufrimiento para el instrumento”, apuntó.

Violín y viola, son por mencionar, los instrumentos que más atenciones han demandado en esta clínica instrumental que ha dispuesto para los artistas, la versión once del Cartagena Festival Internacional de Música.