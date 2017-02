50 pesos de aporte por pasaje urbano, salvarían el Once Caldas: Alcalde de Manizales

Foto: RCN Radio

En un foro sobre la crisis del Once Caldas, el Alcalde de Manizales, propuso que la ciudadanía done 50 pesos por cada pasaje urbano para ayudarle al equipo y evitar que se vaya a la B.

En el foro que se adelantó ayer sobre el futuro del Once Caldas, ante la preocupación que le asiste a la sociedad sobre los pésimos resultados de los últimos años y particularmente del actual torneo, el Alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, propuso adelantar una consulta popular para preguntarles a los manizaleños si están de acuerdo con donar 50 pesos por cada pasaje en el servicio de transporte público.

“Pienso que el problema del Once Caldas hoy, se reduce a un solo tema: plata; Como aquí tenemos un círculo vicioso, el equipo no tiene mejores jugadores, porque no tiene dinero para adquirirlos y el hincha no va al estadio porque el espectáculo no es mejor. En este orden de ideas, cada uno tiene razón para no hacer lo que les corresponde. Así las cosas, les tengo una propuesta, como el problema del equipo es plata, entonces hagamos una consulta popular para que cada uno de los ciudadanos aporte 50 pesos por pasaje en buseta, pero por consulta popular; les preguntaremos si están de acuerdo o no”, explicó el mandatario municipal.

“Con 50 pesos por cada pasaje, suma 13 millones de pesos diarios, 400 millones en el mes y 5 mil millones de pesos al año, y si el equipo hace lo propio, serían 10 mil millones de pesos por año, con lo que comenzaría el Once Caldas a moverse”, argumentó Cardona León.

“Qué necesitamos para esto, hacer una consulta popular, para que la decisión no la tome el Alcalde sino los ciudadanos y que el equipo no lo patrocine más la administración municipal, sino los ciudadanos; que en la camiseta diga por ejemplo: Manizales, una ciudad de los manizaleños, o algo así, agregó.

El ex presidente del Once Caldas, Jairo Antonio Mejía, vio con buenos ojos la propuesta pero consideró que ese aporte debe reflejarse en acciones para los aportantes de esos 50 pesos por cada pasaje.

El Alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, también expuso las siguientes fórmulas de solución a la crisis económica que tiene el Once Caldas y dijo que si no gusta su primera propuesta, es decir, los 50 pesos por pasaje para recaudar 5 mil millones de pesos al año, entonces están las siguientes alternativas:

Manizales tiene cerca de 500 mil líneas telefónicas modalidad celular; autoricemos a las compañías para que nos aumenten mil pesos más, en cada factura o que los 37 mil suscriptores de la empresa Aguas de Manizales, en los estratos 4, 5 y 6 y sectores industrial y comercial, aporten 5 mil pesos en cada factura, explicó Cardona León.

La última opción que planteó el Alcalde, para ayudarle económicamente al equipo es que el mismo Once Caldas, haga la siguiente campaña:

“Permitir la entrada gratuita a niños menores de 14 años, pero con la condición que vayan acompañados de un adulto que responda por ellos y que compre la boleta; con esto cada niño lleva un hincha al estadio, además porque Juan Sebastián Gómez, líder de la barra Holocausto, dijo algo muy cierto en este foro: los equipos no los salvan los directivos, los salvan los hinchas”, explicó el Alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León.

La mayoría de los asistentes, coincidió en que el equipo no tiene una nómina respetable y que las políticas de contratación de jugadores, han sido erradas, al cuestionar que han vendido a verdaderos protagonistas y sus reemplazos no han sido del mismo perfil profesional.