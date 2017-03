54 familias estrenan casa en Nuevo Gramalote

Foto: RCN Radio



En la vereda de Miraflores se ha consolidado el Nuevo Gramalote, a 10 minutos del antiguo municipio que fue destruido al derrumbarse el Cerro de la Cruz el 17 de diciembre del 2.010.

Estas nuevas casas cuentan con servicio de agua, alcantarillado y energía, aunque las 54 viviendas constituyen el 5% de la población gramalotera, porque en total se derrumbaron más de 700 viviendas, afectando a 3.500 personas que hace 6 años y 3 meses lo perdieron todo por una falla geológica.

Las nuevas casas constan de un lote de 150 metros cuadrados y una construcción de 70 metros cuadrados. Existen dos tipos de vivienda variando entre uno y dos niveles, siendo las de mayor espacio para quienes eran propietarios y las más pequeñas para quienes vivían como inquilinos.

“La meta del Fondo es la construcción de 1.008 viviendas, que posiblemente entre marzo y abril del 2018 se estén entregando, aunque antes de culminar el 2017 se aspira la entrega de otras 700 viviendas”, le dijo a RCN Radio Roberto Zapata, gerente del Fondo de Adaptación en Norte de Santander.

Igualmente fue entregado el edificio de la Alcaldía que cuenta con 3 pisos, en donde están las oficinas del despacho del alcalde, el Concejo y la Personería de Gramalote, frente al parque principal y la plaza de mercado que aún está por culminar su construcción.

Pese a la entrega de 54 viviendas, el Nuevo Gramalote aún no cuenta con alumbrado público, ni puesto de Policía. Igualmente hay dificultad para la construcción del hospital y del colegio.

Emociones encontradas experimentan muchas familias felices por encontrarse de nuevo con sus seres queridos en Gramalote. “Ahora sí me puedo morir tranquila, por fin de nuevo con mi propia casa”, dijo la señora Teresa Pérez, una mujer de 75 años de edad que recibió su casa el pasado jueves.

Pero también quienes no fueron seleccionados para la entrega de las 54 viviendas iniciales temen que el Fondo de Adaptación no cumpla lo anunciado. “Estamos escuchando al presidente Santos desde hace 6 años que muy pronto nos entregará el nuevo municipio, pero aún no se ven los resultados. Son muy pocas las familias beneficiadas”, dijo la señora Sandra Gutiérrez.