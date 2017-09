55 hipopótamos deambulan libres en las calles del Magdalena Medio antioqueño

Foto tomada del video de redes sociales

Como si se tratara de un perro callejero o cualquier animal doméstico, un hipopótamo de gran tamaño deambuló por las calles de Doradal, en el Magdalena Medio antioqueño. El hecho quedó registrado en un vídeo que es viral en redes sociales, donde se observa al hipopótamo caminando cerca a las viviendas, se escuchan las voces de los niños y a los perros ladrando, mientras los habitantes lo graban y bromean diciendo que es “la mascota” del lugar.

El director general del Parque Temático Hacienda Nápoles, Oscar Jairo Orozco, explicó que el animal es uno de los casi 55 hipopótamos que están libres en el Magdalena Medio. Aclaró que son animales que fueron traídos a la hacienda por el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, se siguieron reproduciendo y hoy están en libertad.

Aunque algunas personas denunciaron que los hipopótamos escaparon de la Hacienda Nápoles, el gerente del parque temático explicó que los animales no son propiedad del lugar, sino del Estado colombiano que decomisó los bienes de Pablo Escobar, entre ellos los animales salvajes.

Para atender a los animales, la Hacienda Nápoles dispone alimentos todas las mañanas cuando los animales llegan a refrescarse en los lagos del lugar, sin embargo, en las noches los hipopótamos salen a caminar a la autopista y a las zonas urbanas, lo que ha generado preocupación entre los habitantes que diariamente conviven en las calles con los animales.

Las autoridades hicieron un llamado para que la comunidad no agreda a los hipopótamos, pues son animales tranquilos que no atacan si no se sienten amenazados.