6 mil 479 personas murieron en accidentes de tránsito en el año 2017: Director Agencia Nacional de Seguridad Vial

Foto: RCN Radio

El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya, visitó Manizales donde entregó un balance de accidentalidad y víctimas por esta problemática en el país, en el cual reportó que en 2017 fallecieron 6 mil 479 personas en accidentes viales, lo cual representa una reducción del 4.8% en las mismas, en comparación con el año anterior.

El funcionario explicó que aunque después de siete años hubo una reducción del 4.8% de victimas fatales en siniestros viales, aún se registra altos índices.

Dijo que el actor vial que más disminuyó en accidentes de tránsito fue el motociclista, pero que no es suficiente porque se siguen presentando muertes en las vías del país.

Por ejemplo el 80% de los muertos corresponden a los hombres entre las edades de 18 y 30 años de edad.

“Si bien es cierto tuvimos una disminución, es lamentable que continuemos teniendo tantas víctimas en las vías públicas del país. En la medida que haya una sensibilidad frente a la necesidad de manejar los vehículos de manera responsable, no conducir embriagado, no exceder los límites de velocidad, no hacer sobrepasos en lugares peligrosos, de respetar las normas de tránsito, podremos salvar más vidas, esa es una responsabilidad de todos los colombianos” dijo el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya.

El Director, dijo que esperan recibir cifras la próxima semana de los accidentes de tránsito que se han registrado en el transcurso del 2018.