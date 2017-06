7 de julio Juez definirá cuando se habilitará el Estadio Alfonso López

Luego de verificar las obras que se adelantan en el Estadio Alfonso López el Juez 15 mantiene las restricciones para utilizar el escenario deportivo hasta tanto el Consejo Municipal de Riesgo certifique que está en buenas condiciones para habilitarlo.

El Juez 15 administrativo de Bucaramanga, Edward Avendaño Bautista, quien lleva el proceso de acción popular para reforzar estructuralmente el estadio Alfonso López, verificó el cumplimiento de las obras solicitadas y señaló que falta que el Consejo municipal de Gestión de Riesgo certifique que los tres escenarios pueden ser habilitados pero esos se deben presentar ante el despacho el próximo del 6 de julio.

“El despacho siempre estuvo preocupado con el plazo de las prorrogas, no por los prorrogas en sí, sino lo que estamos buscando es los tiempos se cumplan si una entidad pública dice que son 10 meses, esperamos que sean 10 más no 11 ni 12 meses, y más si las justificaciones que se presentan no son las adecuadas” agregó el Juez Edward Avendaño.

“Durante la inspección a las obras logramos verificar que los escenarios deportivos en su área estructural están terminados, hay una adecuación que está haciendo Indersantander con la Gobernación y que también estamos esperando que terminen el 4 de julio y ya con esto tendríamos para la comunidad de Santander uno escenarios evidentemente óptimos” dijó el Juez 15 Administrativo.

Si la oficina de Gestión de Riesgo certifica que están habilitados y la Secretaría del Interior otorga los permisos pues el despacho judicial atenderá si hace falta algo, pero depende exclusivamente de ellos que se cumplan con los plazos que el juzgado estableció.

“De todo esto queda una enseñanza según el Juez 15, la sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento, infortunadamente no se dio así, pero se firmó un contrato que en este momento está terminando, pero aquí es fundamental resaltar que a todos los ciudadanos nos dolió que el equipo de la ciudad no logró jugar en su escenario deportivo y si jugando en estadios ajenos, no son las condiciones en las que se deberían dar las cosas” reiteró el Juez.

El 6 de julio es la fecha máxima para que el Comité de Gestión de Riesgo entregue los certificados que el escenario deportivo está de acorde a los compromisos adquiridos por parte de la Administración, el Juez Avendaño tomará la decisión el 7 de julio para determinar si se habilita o no el estadio Alfonso López.