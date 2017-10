700 uniformados de Bucaramanga velarán por la seguridad de los niños en Halloween

Motociclistas disfrazados que conformaron caravanas para celebrar Halloween en Cali. Foto cortesía redes sociales.

Policía del área metropolitana de Bucaramanga reactiva escuadrones de seguridad para estar pendientes de las fiestas que se realizarán por el día de los niños el fin de semana.

Son 700 policías entre mujeres y hombres que estarán por toda el área metropolitana haciendo rondas para garantizar seguridad en centros comerciales, parques públicos y salones comunales.

La principal petición que hacen las autoridades de Bucaramanga es a los padres de familia que no descuiden a sus hijos, ni un segundo, ya que se pueden extraviar fácilmente por la gran cantidad de gente que estará celebrando el día de los niños.

El coronel Diego López, de la Policía de Bucaramanga, dijo que es importante que los niños no reciban dulces de desconocidos si no han tenido la autorización de sus padres.

” Donde todas las mujeres y hombres de la Policía, vamos a estar en alerta máxima, frente a todo lo que tiene que ver con la celebración del día de los niños, en los centros comerciales, donde se aglomeran gran cantidad de niños, haciendo campañas y hablando con los padres de familia para que no dejen los niños solos, para que no permitan que otra persona que no conozcan hagan actividades con ellos que, de pronto les puedan generar problemas con los dulces”, dijo el coronel Diego López.

Las autoridades manifestaron que en el 2016 se presentó la pérdida de un menor de edad en un centro comercial por varias horas.