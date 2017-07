El 75% de la vías de Cartagena están en mal y regular estado para el desplazamiento de vehículos

Foto: RCN Radio

A pesar que cada año aumenta el parque automotor que transita por Cartagena, no hay nuevas vías.

Para los conductores que transitan por Cartagena es común encontrarse en su recorrido con calles agrietadas, con huecos o sin pavimentar. Según datos de la Secretaría de infraestructura, el 30% de la malla vial de la ciudad, unos 549 kilómetros de la ciudad, están en malas condiciones para el rodamiento de vehículos, mientras que el 45% de las carreteras está en regular estado.

Leonardo Jiménez, coordinador del Centro de Estudios del Trabajo – Capitulo Cartagena, explicó en qué consiste ese mal estado. “Básicamente es una vía donde ni siquiera hay una capa de rodamiento, están en condiciones donde ni siquiera hay asfalto. El 75% de la malla vial en Cartagena, es decir, de 100 kilómetros, 75 kilómetros se encuentran en mal y regular estado”

El centro investigativo también encontró que entre el 2012 hasta el 2016, no ha aumentado el número de kilómetros de vías de Cartagena, “la malla vial de la ciudad se ha mantenido intacta, se ha mantenido intacta. Entre el 2012 y el 2016 no ha habido ampliación de la malla vial, no se han mejorado las vías que se encuentran en mal estado”

A lo anterior el aumento del parque automotor, debido a que según cifras del Departamento Administrativo de Tránsito en el 2012 habían había 73.423 y en 2015 se reportaron 106.605 vehículos, un crecimiento por año del 22%, “ha habido un crecimiento significativo en el número de vehículos que en estos momentos se encuentran en Cartagena, una tasa que en promedio anual es muy elevada.

Las motos son las que más ocupan el parque automotor. Solo entre 2014 y 2015, a la ciudad ingresaron más de 7.000 nuevas motocicletas a la ciudad, y representaron 57% de los vehículos de Cartagena en ese año. Aunque la cifra no es oficial, se estima que 55 mil motos se dedican a prestar servicios de mototaxis.

“Uno encuentra que el modo de transporte que más ha crecido son las motocicletas en el año 2012 existían 32.562 inscritas en el registro del DATT y en año 2016 hay más de 60 mil motos. De 100 vehículos que están circulando en Cartagena, 57 son motos”



De acuerdo con Cartagena Cómo Vamos, la velocidad de desplazamiento en 2016 para la ciudad estuvo en 19 kilómetros por hora, muy por debajo de la media internacional que son 25 kilómetros.