800 docentes marcharon en Barranquilla por mejores condiciones en los colegios oficiales

El colegio Hogar Mariano, Simón Bolívar, Calixto Álvarez y la sede de la Asociación de Educadores del Atlántico fueron los cuatro puntos donde la mañana del jueves se desarrollaron las asambleas informativas por parte de miembros de la ADEA a profesores de todo el departamento que se unieron al paro nacional.

Fueron cerca de 800 docentes los que luego salieron a las calles, sin importarles el inclemente sol barranquillero, para pedir con pancartas, pasacalles y arengas, mejores condiciones para desarrollar su labor de enseñanza. Aseguran que hay municipios del Atlántico donde hay hacinamiento en las aulas escolar e incluso faltan baterías sanitarias.

“Las condiciones de los niños en el departamento son muy malas, hay colegios donde no hay baterías sanitarias, ni suficientes pupitres para dictar clases. A demás de eso, los docentes que vivimos en Barranquilla y damos clase en municipios no toca invertir diariamente cerca de 30 mil pesos diarios en transporte, lo que es un absurdo porque no nos queda nada”, aseguró una docente que se unió a la manifestación.

“Dar una hora de clase en esta época de calor en salones donde no hay aire acondicionado es imposible“, añadió un profesor.

Luis Grimaldo, presidente de la ADEA, aseguró que no es por un aumento salarial que hacen este paro, sino para que el gobierno invierta en materia educativa lo que ha dejado de invertir en la guerra.

“El presidente Juan Manuel Santos no prometió que lo que no iba a invertir en armas, en cañones, en materiales para la guerra, lo iba a hacer para infraestructura en los colegios, mejoras educativas, pero hoy nos está diciendo que no hay plata, nos hizo ‘conejo’ y por eso hoy estamos en las calles“, indicó Grimaldo.

Profesores en el Atlántico aseguran que hay colegios oficiales en zonas municipales y rurales que aún no cuentan con transporte ni alimentación escolar pero a tener jornada única académica.