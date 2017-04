A 500 metros de las viviendas, fue visto un oso de anteojos en el municipio de Chima

El inusual avistamiento se registró en una vereda. Foto: Suministrada alcalde de Chima / RCN Radio.

Un inusual avistamiento de un oso de anteojos se dio en el municipio de Chima, en el departamento de Santander. Los habitantes aseguran que cuando salieron de sus viviendas en la vereda El Cerro de la Serranía Los Yariguíes vieron la especie en peligro de extinción y la fotografiaron para dar aviso a las autoridades.

Luis Carlos Figueroa, alcalde de Chima, aseguró que es muy probable que el oso haya llegado hasta el lugar tras ser desplazado de su hábitat.

“Ya la Policía se desplazó al lugar para pedirle a la comunidad que no le vayan a hacer daño, haciendo una socialización con la misma gente. Hace muchos años se habían visto osos de anteojos pero en la parte lejana, mientras que hoy fue visto en la Serranía muy cerca de la población. Lo vieron casi que a unos 500 metros de donde vive la gente, por lo que le dije a quien tomó la foto que por favor no le fueran a hacer daño, que no lo maten”. Agregó el funcionario.

Agregó el mandatario de Chima que le solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Santander hacer presencia en el lugar para proteger la especie, que normalmente habita en los bosques húmedos andinos con precipitaciones anuales superiores a los 1000 mm (zonas perhúmedas), aunque también se le encuentra en páramos y zonas semiáridas cuyas precipitaciones rondan los 250 mm.